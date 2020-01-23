Парламент Марокко утвердил суверенитет королевства над водами Западной Сахары

Марокканский парламент одобрил два законопроекта, устанавливающих суверенитет страны над территориальными водами южных провинций в Западной Сахаре.

Независимости региона пытается добиться Народный фронт освобождения Западной Сахары (Полисарио). В 1976 году организация провозгласила в Западной Сахаре непризнанное ООН государство Сахарская арабская демократическая республика (САДР).

Газета Hespress сообщает, что парламент Марокко единогласно утвердил законопроекты, которые распространяют суверенитет страны над территориальными водами, прилегающими к южным провинциям Марокко в Западной Сахаре. Также они устанавливают исключительную экономическую зону в 200 миль.

Глава МИД Марокко Насер Бурита заявил, что установление морских границ королевства является исключительно внутренним вопросом Марокко и регулируется положениями Конвенции ООН по морскому праву 1982 года.