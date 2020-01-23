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Парламент Марокко утвердил суверенитет королевства над водами Западной Сахары

Парламент Марокко утвердил суверенитет королевства над водами Западной Сахары

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7:20   23 Января 2020
Весь мир

Парламент Марокко утвердил суверенитет королевства над водами Западной Сахары

Парламент Марокко утвердил суверенитет королевства над водами Западной Сахары

Марокканский парламент одобрил два законопроекта, устанавливающих суверенитет страны над территориальными водами южных провинций в Западной Сахаре.

Независимости региона пытается добиться Народный фронт освобождения Западной Сахары (Полисарио). В 1976 году организация провозгласила в Западной Сахаре непризнанное ООН государство Сахарская арабская демократическая республика (САДР).

Газета Hespress сообщает, что парламент Марокко единогласно утвердил законопроекты, которые распространяют суверенитет страны над территориальными водами, прилегающими к южным провинциям Марокко в Западной Сахаре. Также они устанавливают исключительную экономическую зону в 200 миль.

Глава МИД Марокко Насер Бурита заявил, что установление морских границ королевства является исключительно внутренним вопросом Марокко и регулируется положениями Конвенции ООН по морскому праву 1982 года.

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Автор: Олег Королев
#марокко #сахара

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