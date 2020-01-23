Массовые отключения электричества вновь начались в Венесуэле

Серия масштабных сбоев в электроснабжении и работе интернета зафиксирована на севере и западе Венесуэлы, сообщает мониторинговое агентство Netblocks.

Отмечается, что в 20:00 по местному времени в ряде венесуэльских штатов произошел крупный сбой, который повлек за собой отключение интернета. В частности, «сильное воздействие» наблюдается в штатах Трухильо, Тачире, Мериде, Сулии и Маракаибо.

Последний похожий случился четыре дня назад и затронул 16 штатов из 23. Главными причинами перебоев с электросетями в Венесуэле сторонними аналитиками называется износ оборудования.

После перебоев с электроснабжением в Каракасе летом минувшего года министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес заявил, что перебои в электроснабжении были вызваны «электромагнитной атакой», целью которой была гидроэнергетическая система Венесуэлы.

В марте 2019 года на крупнейшей в стране ГЭС «Эль-Гури» произошла авария, которая привела к отключению электричества в 20 из 23 штатов Венесуэлы.