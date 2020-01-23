Европа намерена заменить российские комплектующие в ракете Vega

Европа планирует в ближайшие годы заменить российские комплектующие в ракете-носителе Vega на элементы европейского производства. Об этом рассказал РИА «Новости» глава представительства Европейского космического агентства в РФ Рене Пишель.

На данный момент в четвертой ступени ракеты Vega, которую запускают с космодрома Куру во Французской Гвиане, применяются топливные баки производства российского НПО имени Лавочкина. В ней используется двигатель РД-843 украинского производства, который также планируется поменять.

Пишель заявил, что главной целью «улучшений ракеты» в рамках программ развития ЕКА состоит стремление к повышению конкурентоспособности и дальнейшей европеизации. По его словам, в ракете Vega E планируется замена третьей и четвертой ступени.

Также Пишель добавил, что за смену субподрядчиков отвечает, среди прочих, компания Arianespace.