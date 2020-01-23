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5:36   23 Января 2020
Весь мир

Эксперты оценили риск заражения почтовых посылок из Китая коронавирусом

Эксперты оценили риск заражения почтовых посылок из Китая коронавирусом

Риска передачи коронавируса при контакте с посылками из Китая не выявлено. Об этом сообщила пресс-служба «AliExpress Россия» газете «Известия».

Однако, некоторые ученые считают, что заражение вполне возможно контактным способом, если посылки прикасался больной человек. Заведующий лабораторией вирусологии ФНЦ Дальневосточного отделения РАН Михаил Щелканов заявил газете, что маленькие капельки с вирусом оседают на предметах, из-за чего при соприкосновении с ними вполне возможно заразиться.

В свою очередь завкафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова отмечает, что передача коронавируса через посылки, полученные через AliExpress, крайне маловероятна из-за чувствительности коронавируса к изменениям окружающей среды.

Представители «Почты России» заверили, что компания заботится о безопасности получателей посылок, следуя предписаниям ведомств.

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Автор: Олег Королев
#вирус #китай #посылки

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