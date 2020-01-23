Число заболевших новым коронавирусом в Китае превысило 570 человек

Число заболевших новым типом коронавируса в Китае составляет 571 человек. Об этом сообщил Госкомитет по вопросам здравоохранения КНР.

Ранее сообщалось о 17 погибших и 473 заболевших.

За минувшие сутки в 24 провинциях и городах Китая был выявлен 131 новый случай заражения, а также восемь летальных исходов. Большинство погибших - люди старше 65 лет. В тяжелом состоянии находятся 95 человек.

Также сообщается, что в 13 провинциях Китая зарегистрированы 257 новых случаев с подозрением на новый тип коронавируса.

По одному случаю заболевания выявлены в Гонконге и Макао, а также на Тайване.Три случая зафиксированы в Таиланде. По одному случаю зарегистрированы в Южной Корее, Японии и США.

Под наблюдением медиков находятся 4928 человек, которые имели тесный контакт с заразившимися.

Ранее местная газета Global Times сообщила, что власти КНР вводят временный запрет для жителей Ухани на выезд из города в связи с распространением коронавируса.