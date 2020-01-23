Пушков высмеял идею Зеленского взять Украину в Евросоюз вместо Великобритании

Призыв украинского президента Владимира Зеленского принять страну в Евросоюз вместо Великобритании противоречит здравому смыслу. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков.

Ранее Зеленский заявил, что когда одна страна выходит из ЕС, то для другой время туда войти. Ожидается, что Великобритания должна покинуть Евросоюз 31 января.

Пушков на своей странице в Twitter написал, что вступление Украины в ЕС может серьезно навредить объединению. По его словам, трудно нанести удар по Евросоюзу большей силы, чем принятие «полунищей, отягощенной кризисом в Донбассе», а также факельными шествиями страну.

Сенатор отметил, что Зеленский считает, что Еврсоюз должен захотеть этого. По мнению Пушкова, ЕС все же не желает принимать Украину.

Еврокомиссар р по политике соседства и расширению Евросоюза Йоханнес Хан ранее заявлял, что говорить о членстве Украины в ЕС нереалистично в ближайшие годы.