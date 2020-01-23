Запред комитета ГД по делам СНГ рассказал о сроках введения единой валюты РФ и Белоруссии

Единая валюта в России и Белоруссии может быть введена не позже 2030 года, заявил РИА «Новости» первый зампред комитета Госдумы РФ по делам СНГ Виктор Водолацкий.

Вопрос введения единой валюты в Союзном государстве обсуждается уже в течение долгого времени. В минувшем году и Москва, и Минск высказывались за введение единой валюты.

По словам депутата, Москва и Минск подписали около 80-90 процентов необходимых дорожных карт. Водолацкий уверен, что с учетом «медленности подписаний», единая валюта может появиться не раньше 2030 года.

Также депутат заявил, что будучи первым зампредом комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, он принимает активное участие в различных комиссиях, которые прорабатывают документы для разрешения проблемных вопросов, которые есть во взаимоотношениях Минска и Москвы.

Водолацкий подчеркнул, что Россия и Белоруссия уже на данном этапе эффективно сотрудничают в рамках договора о Союзном государстве по вопросам обороны, промышленности, медицины и культуры.