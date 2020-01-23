Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Дмитрий Пархоменко назначен врио главы Росздравнадзора

Дмитрий Пархоменко назначен врио главы Росздравнадзора

 Сазанов назначен заместителем министра финансов РФ

Сазанов назначен заместителем министра финансов РФ
Чубаров сообщил дату украинского «марша» на Крым

Чубаров сообщил дату украинского «марша» на Крым

 Киев просит о встрече Зеленского с Путиным в Израиле

Киев просит о встрече Зеленского с Путиным в Израиле
Число заболевших новым коронавирусом в Китае превысило 570 человек

Число заболевших новым коронавирусом в Китае превысило 570 человек

 Пушков высмеял идею Зеленского взять Украину в Евросоюз вместо Великобритании

Пушков высмеял идею Зеленского взять Украину в Евросоюз вместо Великобритании
Дмитрий Пархоменко назначен врио главы Росздравнадзора

Дмитрий Пархоменко назначен врио главы Росздравнадзора

 Сазанов назначен заместителем министра финансов РФ

Сазанов назначен заместителем министра финансов РФ
Чубаров сообщил дату украинского «марша» на Крым

Чубаров сообщил дату украинского «марша» на Крым

 Киев просит о встрече Зеленского с Путиным в Израиле

Киев просит о встрече Зеленского с Путиным в Израиле
Число заболевших новым коронавирусом в Китае превысило 570 человек

Число заболевших новым коронавирусом в Китае превысило 570 человек

 Пушков высмеял идею Зеленского взять Украину в Евросоюз вместо Великобритании

Пушков высмеял идею Зеленского взять Украину в Евросоюз вместо Великобритании
4:09   23 Января 2020
Весь мир

Запред комитета ГД по делам СНГ рассказал о сроках введения единой валюты РФ и Белоруссии

Запред комитета ГД по делам СНГ рассказал о сроках введения единой валюты РФ и Белоруссии

Единая валюта в России и Белоруссии может быть введена не позже 2030 года, заявил РИА «Новости» первый зампред комитета Госдумы РФ по делам СНГ Виктор Водолацкий.

Вопрос введения единой валюты в Союзном государстве обсуждается уже в течение долгого времени. В минувшем году и Москва, и Минск высказывались за введение единой валюты.

По словам депутата, Москва и Минск подписали около 80-90 процентов необходимых дорожных карт. Водолацкий уверен, что с учетом «медленности подписаний», единая валюта может появиться не раньше 2030 года.

Также депутат заявил, что будучи первым зампредом комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, он принимает активное участие в различных комиссиях, которые прорабатывают документы для разрешения проблемных вопросов, которые есть во взаимоотношениях Минска и Москвы.

Водолацкий подчеркнул, что Россия и Белоруссия уже на данном этапе эффективно сотрудничают в рамках договора о Союзном государстве по вопросам обороны, промышленности, медицины и культуры.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#россия #белоруссия #союзное государство

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...