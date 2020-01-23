Чубаров сообщил дату украинского «марша» на Крым

Представители «Меджлиса крымскотатарского народа»* намерены пересечь границу с Крымом на пункте пропуска «Чонгар». Об этом заявил экс-депутат Верховной Рады, руководитель экстремистской организации Рефат Чубаров.

Ранее Чубаров заявил, что намерен устроить мирный «поход» на российский полуостров. По его словам, целью «Марша достоинства» является помощь международным организациям в реализации принятых ими решений в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Чубаров сообщил, что мероприятие запланировано на 2 мая. По его словам, в пешем марше на полуостров с территории Украины в первых рядах будут идти члены организации, а депутаты Верховной рады и некие «западные партнеры».

При этом экс-нардеп не исключил некий силовой сценарий развития ситуации.

*«Меджлис крымскотатарского народа» - экстремистская организация, запрещена в РФ.