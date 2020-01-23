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3:00   23 Января 2020
Россия

Дмитрий Пархоменко назначен врио главы Росздравнадзора

Дмитрий Пархоменко назначен врио главы Росздравнадзора

Российский премьер Михаил Мишустин назначил Дмитрия Пархоменко на должность врио руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения.

В опубликованном на сайте правительства распоряжении говорится, что на Пархоменко возложено временное исполнение обязанностей руководителя Росздравнадзора. Ранее он был заместителем руководителя данной службы.

Ранее главой Росздравнадзора был Михаил Мурашко, который во вторник был назначен главой Минздрава РФ.

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Автор: Олег Королев
#росздравнадзор #кабмин рф

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