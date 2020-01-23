Дмитрий Пархоменко назначен врио главы Росздравнадзора

Российский премьер Михаил Мишустин назначил Дмитрия Пархоменко на должность врио руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения.

В опубликованном на сайте правительства распоряжении говорится, что на Пархоменко возложено временное исполнение обязанностей руководителя Росздравнадзора. Ранее он был заместителем руководителя данной службы.

Ранее главой Росздравнадзора был Михаил Мурашко, который во вторник был назначен главой Минздрава РФ.