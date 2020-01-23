Госдеп США обвинил Китай в медленном реагировании на коронавирус

Китай мог не сразу отреагировать на эпидемию коронавируса, заявил представитель Госдепа США.

В Госдепе заявили, обеспокоенность эпидемией как внутри Китая, так и в международном масштабе отражает то, что «ранее наблюдалось». Он отметил, что якобы имевшее место нежелание Китая стремительно действовать «не придает международному сообществу чувства уверенности» относительно того, как с эпидемией справляется КНР.

Представитель внешнеполитического ведомства США отметил, что Вашингтон по прежнему обеспокоен транспарентностью китайского правительства. По его словам, факты свидетельствуют о том, что эпидемия происходила без каких-либо однозначных заявлений.

Чиновник выразил надежду, что правительство Китая осознало серьезность ситуации.

Ранее в КНР началась вспышка пневмонии, названная новым типом коронавируса. Первые заболевшие были посетителями рынка морепродуктов. По последним данным, скончались 17 человек. Случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, США, Японии и Таиланде, случаи с подозрением выявлены в Сингапуре, Австралии и Гонконге.