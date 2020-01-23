Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Экс-глава ПФР Дроздова назначен заместителем министра финансов

Экс-глава ПФР Дроздова назначен заместителем министра финансов

 Скворцова назначена главой ФМБА

Скворцова назначена главой ФМБА
Киев просит о встрече Зеленского с Путиным в Израиле

Киев просит о встрече Зеленского с Путиным в Израиле

 Встреча Путина и Зеленского не запланирована в ходе Всемирного форума Холокоста в Израиле

Встреча Путина и Зеленского не запланирована в ходе Всемирного форума Холокоста в Израиле
Соловьев рассказал о роковой ошибке россиян при отказе от вакцинации

Соловьев рассказал о роковой ошибке россиян при отказе от вакцинации

 Помпео назвал Украину «огромным торговым партнером» США

Помпео назвал Украину «огромным торговым партнером» США
Экс-глава ПФР Дроздова назначен заместителем министра финансов

Экс-глава ПФР Дроздова назначен заместителем министра финансов

 Скворцова назначена главой ФМБА

Скворцова назначена главой ФМБА
Киев просит о встрече Зеленского с Путиным в Израиле

Киев просит о встрече Зеленского с Путиным в Израиле

 Встреча Путина и Зеленского не запланирована в ходе Всемирного форума Холокоста в Израиле

Встреча Путина и Зеленского не запланирована в ходе Всемирного форума Холокоста в Израиле
Соловьев рассказал о роковой ошибке россиян при отказе от вакцинации

Соловьев рассказал о роковой ошибке россиян при отказе от вакцинации

 Помпео назвал Украину «огромным торговым партнером» США

Помпео назвал Украину «огромным торговым партнером» США
2:09   23 Января 2020
Весь мир

Соловьев рассказал о роковой ошибке россиян при отказе от вакцинации

Соловьев рассказал о роковой ошибке россиян при отказе от вакцинации

Отказ от вакцинации является страшной ошибкой, которая может стать роковой как для непривитого человека, так и для всего человечества. Об этом заявил журналист Владимир Соловьев.

Телеведущий сделал соответствующее заявление на фоне сообщений о распространении коронавируса, из-за которого в декабре в Китае произошла вспышка пневмонии. На данный момент жертвами заболевания стали 17 человек. Случаи заражения зафиксированы в США, Японии, Южной Корее и Таиланде.

Соловьев отметил, что когда люди вдруг решают за себя и своих детей не проходить вакцинацию, в целом совершают страшную ошибку, которая может стать роковой не только для них, но и для человечества.

Также он раскритиковал необоснованное использование антибиотиков для лечения «любых болезней». По словам журналиста, использовать подобный вид лекарства без назначения врача - неправильно.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#вирус #вакцинация #соловьев

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...