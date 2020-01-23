Соловьев рассказал о роковой ошибке россиян при отказе от вакцинации

Отказ от вакцинации является страшной ошибкой, которая может стать роковой как для непривитого человека, так и для всего человечества. Об этом заявил журналист Владимир Соловьев.

Телеведущий сделал соответствующее заявление на фоне сообщений о распространении коронавируса, из-за которого в декабре в Китае произошла вспышка пневмонии. На данный момент жертвами заболевания стали 17 человек. Случаи заражения зафиксированы в США, Японии, Южной Корее и Таиланде.

Соловьев отметил, что когда люди вдруг решают за себя и своих детей не проходить вакцинацию, в целом совершают страшную ошибку, которая может стать роковой не только для них, но и для человечества.

Также он раскритиковал необоснованное использование антибиотиков для лечения «любых болезней». По словам журналиста, использовать подобный вид лекарства без назначения врача - неправильно.