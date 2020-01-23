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Помпео назвал Украину «огромным торговым партнером» США
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 Скворцова назначена главой ФМБА

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Киев просит о встрече Зеленского с Путиным в Израиле

Киев просит о встрече Зеленского с Путиным в Израиле

 Встреча Путина и Зеленского не запланирована в ходе Всемирного форума Холокоста в Израиле

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 Помпео назвал Украину «огромным торговым партнером» США

Помпео назвал Украину «огромным торговым партнером» США
1:54   23 Января 2020
Весь мир

Помпео назвал Украину «огромным торговым партнером» США

Помпео назвал Украину «огромным торговым партнером» США

Украина является «огромным торговым партнером» для США, из-за чего ситуация в стране имеет для Вашингтона «большое значение». Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью Bloomberg.

Глава внешнеполитического ведомства США заявил, что Вашингтон «заботится» о демократии везде. По его словам, у США есть ряд интересов в отношении Украины, что демонстрирует огромное количество направленных туда ресурсов.

Также Помпео напомнил, что США дали Украине гарантии безопасности, имея ввиду Будапештский меморандум 1994 года. Он также повторил, что Вашингтон поставляет Киеву оборонительные системы и поддерживает украинского президента Владимира Зеленского «в борьбе с коррупцией».

Госсекретарь США также подтвердил, что в скором времени намеревается посетить Украину.

Ранее Зеленский заявил, что Помпео посетит Киев в конце текущего месяца.

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Автор: Олег Королев
#украина #помпео

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