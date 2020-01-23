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Скворцова назначена главой ФМБА
Киев просит о встрече Зеленского с Путиным в Израиле

Киев просит о встрече Зеленского с Путиным в Израиле

 Встреча Путина и Зеленского не запланирована в ходе Всемирного форума Холокоста в Израиле

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1:27   23 Января 2020
Весь мир

Бальбек уверен, что прекращение конфликта в Донбассе зависит только от Киева

Бальбек уверен, что прекращение конфликта в Донбассе зависит только от Киева

Окончание конфликта в Донбассе зависит только от доброй воли киевских властей. Об этом заявил депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что проблемы на юго-востоке страны можно решить «завтра». По его словам, Киев якобы «защищает» в Донбассе свои земли, и при обоюдном желании сторон «готов прекратить войну».

Бальбек, комментируя заявление Зеленского, отметил, что руководство ЛНР и ДНР также заинтересовано в завершении конфликта. Он выразил надежду, что украинский президент найдет слова и предпримет действия, чтобы миру в Донбассе зажегся «зеленый свет».

Политик подчеркнул, что жители региона устали от конфликта. По его словам, вместе с миллионами россиян и украинцев он поддерживает стремление Зеленского к миру.

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Автор: Олег Королев
#донбасс #украина

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