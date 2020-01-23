Рожин: Участники берлинской конференции продолжают делить Ливию

Многие участники провалившийся берлинской конференции по Ливии начнут проводить сепаратные переговоры для получения выгоды. Об этом заявил ФАН эксперт Центра военно-политической журналистики, главный редактор аналитического центра «Кассад» Борис Рожин.

Эксперт отметил, что завершение конференции в Берлине были безуспешным прежде всего из-за того, что общие декларации не привели к остановке войны, поскольку этого собирались добиться участники переговоров. Он подчеркнул, что кризис поставки нефти показывает, что ситуация идет не в сторону деэскалации, а в противоположную - одна из сторон может добиться выгод военным методом.

Рожин заявил, что связанный с Турцией глава так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж, который легитимизирует через контакт в Берлине свое правительство, выступает в качестве независимого игрока. Несмотря на это, он уже заявлял, что берлинская конференция провалилась, и он продолжит получать поддержку Анкары.

По словам эксперта, подписанное по итогам встречи общее коммюнике было согласовано так, чтобы документ не выглядел бы как безуспешные усилия многих стран, что стало бы для Германии потерей лица. Он отметил, что по сути стороны договорились договариваться далее.