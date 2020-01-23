Пентагон считал маловероятными атаки Ирана до удара на военные базы США в Ираке

Американские чиновники не рассчитывали, что иранская сторона нанесет ракетный удар по военным объектам США на территории Ирака. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Об этом рассказал военный корреспондент телеканала Лукас Томлинсон, ссылаясь на источники в министерстве обороны США. Собеседники журналиста рассказали, что Пентагон не предполагал подобного поведения в Иране.

Подчеркивается, что до ракетного удара Ирана на военные базы США в Ираке официальные лица Пентагона считали любую серьезную атаку со стороны Тегерана «маловероятной».

Отношения между США и Ираном серьезно ухудшились после убийства Вашингтоном иранского генерала Касема Сулеймани в Багдаде. Военные США по приказу американского президента Дональда Трампа 3 яваря нанесли ракетный удар по колонне автомобилей, в одной из которых был Сулеймани. В ответ Иран нанес ракетные удары по военным базам США в Ираке.