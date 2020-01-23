Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Умер сын актрисы Рязановой артист Данила Перов

Умер сын актрисы Рязановой артист Данила Перов

 Путин призвал уделять больше внимания вузам в регионах

Путин призвал уделять больше внимания вузам в регионах
Киев просит о встрече Зеленского с Путиным в Израиле

Киев просит о встрече Зеленского с Путиным в Израиле

 Встреча Путина и Зеленского не запланирована в ходе Всемирного форума Холокоста в Израиле

Встреча Путина и Зеленского не запланирована в ходе Всемирного форума Холокоста в Израиле
Пентагон считал маловероятными атаки Ирана до удара на военные базы США в Ираке

Пентагон считал маловероятными атаки Ирана до удара на военные базы США в Ираке

 Агентство WADA полностью запретило московской лаборатории вести работу с допинг-пробами

Агентство WADA полностью запретило московской лаборатории вести работу с допинг-пробами

Умер сын актрисы Рязановой артист Данила Перов

Умер сын актрисы Рязановой артист Данила Перов

 Путин призвал уделять больше внимания вузам в регионах

Путин призвал уделять больше внимания вузам в регионах
Киев просит о встрече Зеленского с Путиным в Израиле

Киев просит о встрече Зеленского с Путиным в Израиле

 Встреча Путина и Зеленского не запланирована в ходе Всемирного форума Холокоста в Израиле

Встреча Путина и Зеленского не запланирована в ходе Всемирного форума Холокоста в Израиле
Пентагон считал маловероятными атаки Ирана до удара на военные базы США в Ираке

Пентагон считал маловероятными атаки Ирана до удара на военные базы США в Ираке

 Агентство WADA полностью запретило московской лаборатории вести работу с допинг-пробами

Агентство WADA полностью запретило московской лаборатории вести работу с допинг-пробами

0:21   23 Января 2020
Весь мир

Агентство WADA полностью запретило московской лаборатории вести работу с допинг-пробами

Агентство WADA полностью запретило московской лаборатории вести работу с допинг-пробами

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) забрало лицензию на тестирование крови российскую антидопинговую лабораторию. Об этом сообщает пресс-служба агентства.

Московская антидопинговая лаборатория осталась без аккредитации WADA в ноябре 2015 года, однако в мае 2016-го WADA возвратило ей право на проведение анализов образцов крови для биопаспорта спортсмена.

21 января 2020 года экспертная группа WADA рекомендовала президенту агентства Витольду Баньке временно приостановить работу лаборатории, с чем он согласился. Таким образом, российской лаборатории стала запрещена любая работа с допинг-пробами.

Так, собранные до приостановки разрешения образцы могут быть проанализированы московской лабораторией. При этом она должна будет связаться с соответствующими органами, чтобы определить необходимость транспортировки каких-либо образцов в другую лабораторию, аккредитованную WADA.

Таким образом, решение о временном лишении лицензии на тестирование крови на наличие допинга российской лаборатории останется в силе до дисциплинарного разбирательства WADA.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#допинг #россия #wada

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...