Сарраджу нужно обвинить ЛНА в нарушении перемирия, чтобы выгородить своих боевиков

Глава так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж обвиняет Ливийскую национальную армию (ЛНА) в нарушении режима прекращения огня, чтобы сохранить свою власть в регионе.

Глава ЛНА Халифа Хафтар проводит в Ливии контеррористическую операцию «Аль-Карама». Глава ПНС Файез Саррадж обвиняет Хафтара в нарушении мира в Ливии, так как сам связан с террористами и сможет достичь свои личные цели только при поддержке боевиков, уверен политолог Юрий Самонкин.

«Жажда власти, жажда наживы и жажда «пролезть вперед» толкает руководителей ПНС Ливии на конфликт с главой ЛНА. ПНС боится за свои кресла и власть. Ведь если ситуация в стране будет окончательно урегулирована — начнутся выборы по формированию некоего «Правительства национального доверия», которое будет вести страну к суверенитету, а не по пути западной колонии, по которому Ливия идет с 2011 года», — рассказал Самонкин «Народным новостям».

22 января ПНС обвинило ЛНА в том, что она нарушила режим прекращения огня и обстреляла аэропорт Митига в Триполи. В Ливийской национальной армии, в свою очередь, отметили, что огонь из района Вади ар-Рабиа вели боевики вооруженного формирования «аль-Багара», подконтрольного «правительству» Сарраджа. После обстрела аэропорт Митига в Триполи приостановил свою работу. Как сообщал ранее официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) генерал Ахмед аль-Мисмари, аэропорт приходится держать под действием блокады, так как Турция использует его в качестве пункта для переброски своих «наемников».