Трампу не удалось сохранить статус «несокрушимой» Америки враньем о пострадавших в Иране

Президент США Дональд Трамп заявил, что от ракетного удара Ирана по военным базам в США пострадали одиннадцать человек. Иран насчитал намного больше жертв. Информация еще не подтверждена, но оппоненты уже используют ее на фоне импичмента Трампа.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что в результате удара погибли 153 американца и 538 получили ранения, что сильно расходится с данными Вашингтона.

«Даже без учета этих данных насчитали уже половину от озвученного КСИР. Первоначальные заявления Трампа и Эспера полностью дезавуированы. Это используют оппоненты Трампа, его «мочат» в демократической прессе: убийством Сулеймани он поставил под угрозу жизни американских солдат, врал народу США — все это используется на фоне слушаний по импичменту», — отметил военный эксперт Борис Рожин в беседе с ФАН.

Эксперт уверен, что если бы Вашингтон изначально не скрывал реальное число жертв, пытаясь поддерживать статус "всесильной и несокрушимой" Америки, его репутация не пострадала бы так сильно, как из-за их вранья.

«Речь идет о десятках пострадавших, непонятно, в каком они состоянии. Материальные разрушения оказались большими, мы видели разрушения на базе, потрескавшиеся убежища, уничтоженную технику, теперь мы узнаем о ранениях. Если сравнивать заявления сторон о том, какой ущерб нанесен на базе «Айн аль-Асад», официальная позиция КСИР намного ближе к реальности, чем заявления Трампа. Вопрос в том, вырастут ли эти цифры еще», — отметил Рожин.

В ночь с 7 на 8 января иранский Корпус стражей Исламской революции (КСИР) провел первую фазу операции под названием «Мученик Сулеймани» и нанес ракетные удары по американской базе «Айн аль-Асад» и штабу возглавляемой США международной коалиции в городе Эрбиль. Операция стала ответом Ирана на убийство военными Штатов Сулеймани. Несмотря на масштабность ракетных ударов, Вашингтон заверял, что ни один американский военный не пострадал, нанесен только материальный ущерб.