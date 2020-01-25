Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Песков заявил, что указа об отставке Владислава Суркова нет

Песков заявил, что указа об отставке Владислава Суркова нет

 Военнослужащим Балтийского флота вручат ключи от служебных квартир

Военнослужащим Балтийского флота вручат ключи от служебных квартир
Экс-президент Латвии призвал свою страну не бороться с русским языком

Экс-президент Латвии призвал свою страну не бороться с русским языком

 Опубликована новая запись «прослушки» с совещания премьер-министра Украины

Опубликована новая запись «прослушки» с совещания премьер-министра Украины
Власти Турции заявили об обрушении 30 жилых домов в результате землетрясения

Власти Турции заявили об обрушении 30 жилых домов в результате землетрясения

 Виновный в крушении украинского «Боинга» находится в тюрьме – МИД Ирана

Виновный в крушении украинского «Боинга» находится в тюрьме – МИД Ирана
Песков заявил, что указа об отставке Владислава Суркова нет

Песков заявил, что указа об отставке Владислава Суркова нет

 Военнослужащим Балтийского флота вручат ключи от служебных квартир

Военнослужащим Балтийского флота вручат ключи от служебных квартир
Экс-президент Латвии призвал свою страну не бороться с русским языком

Экс-президент Латвии призвал свою страну не бороться с русским языком

 Опубликована новая запись «прослушки» с совещания премьер-министра Украины

Опубликована новая запись «прослушки» с совещания премьер-министра Украины
Власти Турции заявили об обрушении 30 жилых домов в результате землетрясения

Власти Турции заявили об обрушении 30 жилых домов в результате землетрясения

 Виновный в крушении украинского «Боинга» находится в тюрьме – МИД Ирана

Виновный в крушении украинского «Боинга» находится в тюрьме – МИД Ирана
11:03   25 Января 2020
Весь мир

Трампу не удалось сохранить статус «несокрушимой» Америки враньем о пострадавших в Иране

Трампу не удалось сохранить статус «несокрушимой» Америки враньем о пострадавших в Иране

Президент США Дональд Трамп заявил, что от ракетного удара Ирана по военным базам в США пострадали одиннадцать человек. Иран насчитал намного больше жертв. Информация еще не подтверждена, но оппоненты уже используют ее на фоне импичмента Трампа.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что в результате удара погибли 153 американца и 538 получили ранения, что сильно расходится с данными Вашингтона.

«Даже без учета этих данных насчитали уже половину от озвученного КСИР. Первоначальные заявления Трампа и Эспера полностью дезавуированы. Это используют оппоненты Трампа, его «мочат» в демократической прессе: убийством Сулеймани он поставил под угрозу жизни американских солдат, врал народу США — все это используется на фоне слушаний по импичменту», — отметил военный эксперт Борис Рожин в беседе с ФАН.

Эксперт уверен, что если бы Вашингтон изначально не скрывал реальное число жертв, пытаясь поддерживать статус "всесильной и несокрушимой" Америки, его репутация не пострадала бы так сильно, как из-за их вранья.

«Речь идет о десятках пострадавших, непонятно, в каком они состоянии. Материальные разрушения оказались большими, мы видели разрушения на базе, потрескавшиеся убежища, уничтоженную технику, теперь мы узнаем о ранениях. Если сравнивать заявления сторон о том, какой ущерб нанесен на базе «Айн аль-Асад», официальная позиция КСИР намного ближе к реальности, чем заявления Трампа. Вопрос в том, вырастут ли эти цифры еще», — отметил Рожин.

В ночь с 7 на 8 января иранский Корпус стражей Исламской революции (КСИР) провел первую фазу операции под названием «Мученик Сулеймани» и нанес ракетные удары по американской базе «Айн аль-Асад» и штабу возглавляемой США международной коалиции в городе Эрбиль. Операция стала ответом Ирана на убийство военными Штатов Сулеймани. Несмотря на масштабность ракетных ударов, Вашингтон заверял, что ни один американский военный не пострадал, нанесен только материальный ущерб. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алина Бранцевич
#сша #иран #трамп

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...