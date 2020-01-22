Ложь Трампа об отсутствии потерь среди ВС США в Ираке полностью опровергнута

Иран нанес ракетный удар по военным базам США в Ираке в ответ на убийство иранского генерала Касема Сулейсами. Изначально США отрицали любые человеческие жертвы, позже заявили об одиннадцати пострадавших. Однако реальные цифры оказались куда больше.

«Трампа и главу Пентагона Марка Эспера поймали на вранье. Изначально они заявили, что раненых нет, потом выяснилось, что одиннадцать человек вывезли в Германию, потом стало известно, что еще одиннадцать человек пострадали, а кувейтские источники сообщили, что как минимум шестнадцать человек с осколочными ранениями и ожогами поступили в госпиталь на одной из кувейтских авиабаз; сообщали также, что несколько человек, получившие «легкие ранения», проходят лечение на территории Ирака. Таким образом, общая цифра уже подбирается к 40 пострадавшим — они получили травмы, ранения, контузии разной степени тяжести», — указал военный эксперт Борис Рожин в беседе с ФАН.

Кроме того, сразу после инцидента Трапм заявил, что у США самая мощная и хорошо оснащенная армия, поэтому у них "Все хорошо!".

В ночь с 7 на 8 января иранский Корпус стражей Исламской революции (КСИР) провел первую фазу операции под названием «Мученик Сулеймани» и нанес ракетные удары по американской базе «Айн аль-Асад» и штабу возглавляемой США международной коалиции в городе Эрбиль. Операция стала ответом Ирана на убийство военными Штатов Сулеймани. Несмотря на масштабность ракетных ударов, Вашингтон заверял, что ни один американский военный не пострадал, нанесен только материальный ущерб.