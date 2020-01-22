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Умер сын актрисы Рязановой артист Данила Перов

Умер сын актрисы Рязановой артист Данила Перов

 Путин призвал уделять больше внимания вузам в регионах

Путин призвал уделять больше внимания вузам в регионах
Киев просит о встрече Зеленского с Путиным в Израиле

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 Двое мирных ливийцев погибли в результате нападения сирийских боевиков в Триполи

Двое мирных ливийцев погибли в результате нападения сирийских боевиков в Триполи
20:40   22 Января 2020
Россия

Умер сын актрисы Рязановой артист Данила Перов

Умер сын актрисы Рязановой артист Данила Перов

Артист «Содружества актеров Таганки» Данила Перов, сообщается на официальном сайте театра.

«Сегодня ночью скоропостижно скончался наш друг, товарищ и брат, Заслуженный артист России Данила Перов. Невозможно осознать и принять эту утрату доброго, отзывчивого и любимого всеми нами Данилы. Будем помнить, любить и поминать добрым словом», — говорится в сообщении.

Актриса Елена Скороходова написала в соцсети, что причиной смерти актера стал тромб. Перову был 51 год.

 

 

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Автор: Алина Бранцевич
#россия #общество #актер

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