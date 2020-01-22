Умер сын актрисы Рязановой артист Данила Перов

Артист «Содружества актеров Таганки» Данила Перов, сообщается на официальном сайте театра.

«Сегодня ночью скоропостижно скончался наш друг, товарищ и брат, Заслуженный артист России Данила Перов. Невозможно осознать и принять эту утрату доброго, отзывчивого и любимого всеми нами Данилы. Будем помнить, любить и поминать добрым словом», — говорится в сообщении.