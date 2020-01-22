Двое мирных ливийцев погибли в результате нападения сирийских боевиков в Триполи

Засланные Турцией в Ливию сирийские боевики напали на мирных жителей Триполи, убив двух человек в районе Айн-Зара. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Ночью с 21 на 22 января наемники из Сирии, отправленные в Триполи Турцией, организовали нападение на гражданских прямо в центре ливийской столицы. Два человека погибли, еще несколько получили ранение: вероятно, причиной нападения стала попытка ограбления.

Несмотря на перемирие между сторонами ливийского конфликта, начатое по миротворческой инициативе России 12 января, Турция продолжает отправлять в североафриканскую страну вооруженных боевиков с целью поддержать агрессию так называемого Правительства национального согласия (ПНС) против Ливийской национальной армии. После турецкого вмешательства в стране начались стычки, начатые пришлыми бандформированиями.

Помимо боевиков из Идлиба, в страну зашли турецкие военные. Это стало результатом соглашения между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и главой ПНС Файезом Сарраджем. Против турецкого вмешательства выступило большинство ливийцев: граждане страны считают подписанные Сарраджем документ предательством и агрессией со стороны Турции, а также вспоминают времена османского колониализма.