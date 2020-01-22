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20:33   22 Января 2020
Россия

Путин призвал уделять больше внимания вузам в регионах

Путин призвал уделять больше внимания вузам в регионах

Президент РФ Владимир Путин призвал уделять больше внимания вузам в регионах, а не «раздувать» столичные университеты. Об этом глава государства заявил на встрече со студентами в образовательном центре «Сириус» в Сочи.

«Нужно прекратить безразмерно раздувать вузы в тех городах, о которых вы сказали – Москва, Петербург и так далее. Там уже есть вузы, они замечательные, хорошие, мы их поддерживаем», — сказал Путин, общаясь с учащимися. встрече со студентами.

Такое заявление Путин сделал после того, как молодые люди отметили, что способные дети уезжают учиться в вузы крупных городов, а потом остаются там жить.

Также Владимир Путин поздравил студентов с приближающимся «профессиональным» праздником: 25 января в России отмечается День студента.

 

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Автор: Алина Бранцевич
#путин #вузы

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