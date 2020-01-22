Шойгу проверил строительство нового храма к 75-летию Победы

Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в московский парк «Патриот», чтобы посмотреть на ход строительства храма Вооруженных сил России, посвященного 75-летию Победы.

Шойгу курирует проект с самого начала основания, а главным архитектором выступил Дмитрий Смирнов. С Минского шоссе уже видны позолоченные купола, а также выложена мозаика с образом Спаса Нерукотворного, сообщает Федеральное агентство новостей. На 300 квадратных метрах собран мозаичный лик Иисуса Христа.

«Непередаваемые ощущения, когда эскизы переходят с бумаги. Есть ощущение, что мы со-творим с творцом», - поделился Смирнов, цитирует Федеральное агентство новостей.

Архитектор отметил, что сейчас происходит монтаж большого храма и облицовки. Для внутреннего убранства пишутся иконы, уже готовы чугунные полы, а монтажные работы с фасадом на 50% выполнены. До сдачи храма осталось четыре месяца: он должен быть готов ко Дню Победы — 9 мая.

После осмотра проекта Шойгу провел заключительное заседание художественного совета проекта. Также министр сформулировал конечные задачи по строительству и убранству храма. Строительство идет на пожертвования россиян, сборы до сих пор продолжаются: уже более 80 тысяч граждан внесли пожертвования.

Ранее сообщалось о намерении министра обороны построить к 2025 году 22 военных госпиталя, в том числе и медицинские учреждения в удаленных регионах страны.