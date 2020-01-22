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20:16   22 Января 2020
Весь мир

Украина нацелилась в Евросоюз на место Великобритании

Украина нацелилась в Евросоюз на место Великобритании

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для Украины настал удобный момент занять место Великобритании в Евросоюзе.

«Сейчас очень удобный момент, когда мы знаем: одна большая страна сделала exit (выход), может, для Украины настало время сделать enter (вход)?», — заявил Зеленский в среду, выступая на экономическом форуме в Давосе.

Выход Великобритании из Евросоюза запланирован на 31 января. Зеленский не сомневается, что Украина войдет в состав Евросоюза.

«Вопрос не в том, когда мы будем в Европейском союзе. Вопрос в том, какой статус будет у Украины в Европейском союзе, какое отношение будет к нашей стране», – сказал он.

Зеленский отметил, что Украина рассчитывает на уважительное отношение к ней других стран Евросоюза и ожидает, что станет равноправным мощным игроком в союзе.

В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию и закрепил курс страны в ЕС и НАТО. При этом еврокомиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан ранее заявлял, что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично, в ближайшие годы Киеву нужно сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации с ЕС. 

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Автор: Алина Бранцевич
#евросоюз #украина #зеленский

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