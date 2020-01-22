Коронавирус у прилетевшего в Петербург гражданина Китая не подтвердился

Власти города опровергли информацию о том, что в Петербурге зафиксировали зараженного коронавирусом туриста из Китая.

Пассажир из Шанхая, который был госпитализирован в Пулково, делал пересадки в Пекине, Красноярске и московском аэропорту Домодедово, сообщил ТАСС.

«Он вылетел 21 января из Шанхая, и у него был рейс Пекин — Красноярск — Москва — Санкт-Петербург. Прибыл он [в Пулково] из Домодедово сегодня», — сказал собеседник агентства.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила вероятность заражения россиян короновирусом из Китая как низкую.

По имеющейся информации, количество инфицированных новым типом коронавируса достигает 440 человек. Девять человек умерли в результате заболевания. Вирус уже вышел за пределы Китая, случаи заражения отмечают в Японии, Таиланде и США.