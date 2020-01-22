Путин предложил обязать муниципалитеты платить за безопасность в школах

Президент РФ Владимир Путин пообещал обсудить вопрос о взносах родителей в школах за безопасность и предложил подумать о переносе части платежного бремени на муниципалитеты.

Такое предложение сделал президент во время встречи со студентами в образовательном центре «Сириус» в Сочи. Президент встречается со учащимися российских ВУЗов традиционно 23 января: в прошлом году мероприятие прошло в МГУ им. Ломоносова в Москве.

Ранее сообщалось, что во время сегодняшнего общения со студентами Путин пошутил о познаниях в искусстве главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина: он является деканом факультета свободных искусств и наук Санкт-Петербургского государственного университета.