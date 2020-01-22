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Путин заверил, что Мединский не останется без работы
Киев просит о встрече Зеленского с Путиным в Израиле

Киев просит о встрече Зеленского с Путиным в Израиле

 Встреча Путина и Зеленского не запланирована в ходе Всемирного форума Холокоста в Израиле

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19:43   22 Января 2020
Россия

Путин заявил, что создание поста «наставника», как в Сингапуре, станет губительным для РФ

Путин заявил, что создание поста «наставника», как в Сингапуре, станет губительным для РФ

Создание поста «наставника»,как в Сингапуре, будет подрывать институт президента в РФ.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со студентами в центре «Сириус» в Сочи. По его словам, институт наставничества будет означать двоевластие.

«Для такой страны как Россия это неприменимо. <…>Если появится какой-то институт над президентом, это будет означать ничто другое, как двоевластие. Абсолютно губительная ситуация для такой страны, как Россия», – заявил Путин.

Президент РФ пояснил, что в каждой стране своя культура и своя история и для России такая система правления не подходит.

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Автор: Алина Бранцевич
#путин

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