Путин заявил, что создание поста «наставника», как в Сингапуре, станет губительным для РФ

Создание поста «наставника»,как в Сингапуре, будет подрывать институт президента в РФ.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со студентами в центре «Сириус» в Сочи. По его словам, институт наставничества будет означать двоевластие.

«Для такой страны как Россия это неприменимо. <…>Если появится какой-то институт над президентом, это будет означать ничто другое, как двоевластие. Абсолютно губительная ситуация для такой страны, как Россия», – заявил Путин.

Президент РФ пояснил, что в каждой стране своя культура и своя история и для России такая система правления не подходит.