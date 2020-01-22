Современно мыслящим людям отвели год на реформы

По оценке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, в новый состав правительства России вошли «современно мыслящие люди». В минувший вторник их лично приветствовал президент РФ Владимир Путин в ходе визита в Белый дом.

Одновременно были обнародованы новые указы о персональном составе команды под руководством теперь уже бывшего главы ФНС Михаила Мишустина, который занял кресло Дмитрия Медведева. «Политика Сегодня» разбиралась, какие задачи требуют современного подхода в контексте выборов в Госдуму 2021 года и последующих выборов президента РФ.

Рост экономики

Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов в беседе с агентством акцентировал внимание на технической роли обновленного кабинета министров. У команды Мишустина, по мнению эксперта, есть два года на подготовку социальной почвы в регионах.

«Поэтому он [кабмин] так и сформирован. Там есть те, кто из регионов, из надзорных ведомств, есть сегмент, который можно назвать экономоцентричные игроки. Например, Белоусов», — объясняет он.

Андрей Белоусов занял пост первого заместителя премьер-министра, оставив должность помощника главы государства по экономическим вопросам. 60-летнему экономисту приписывают авторство майских указов Путина 2018 года и называют идеологом масштабных нацпроектов до 2024 года, которые оцениваются в 26 триллионов рублей.

«Перед ними стоит вполне конкретная задача исполнения нацпроектов, о чем говорил и премьер и президент. Деньги есть, дорожная карта есть. Исполняй», — говорит гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин.

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников полагает, что подход Белоусова к управлению экономикой отличается от подхода ведущих экономистов команды Медведева.

«Президент в послании сказал, что экономика должна расти темпами выше среднемировых, повторив тезис 2018 года. Тогда еще были обозначены 3% роста. Видно было, что те подходы к управлению экономикой, которые были у Орешкина и Силуанова подобный процент роста дать не могли. И 2% не получалось. Соответственно был приглашен Белоусов, который немного иначе видит экономическое развитие страны, возможности для роста», — заметил эксперт.

Никакой политики

Изменение баланса политических институтов и переход к децентрализации власти в контексте предлагаемых Путиным конституционных реформ должен пройти «спокойно», говорит Солонников.

«Кабмин в этой ситуации не должен участвовать в политических процессах. Это один из вопросов, почему не Дмитрий Медведев руководит кабинетом министров. Одновременная связка премьер-министра и лидера крупнейшей партии страны могла негативно сказать на данных изменениях», — полагает эксперт.

Алексей Мухин неоднозначно оценивает предыдущий состав кабинета министров.

«Очень большие вопросы, — подчеркнул он. — Тот кабмин был разорван. Там были тяжеловесы, Медведев, какие-то люди, которые, возможно, хотели что-то сделать, но у них просто не получилось. Единственный вопрос, почему так долго тянули с этой отставкой».

Правительство поменяли, а что дальше?

Мухин не разделяет пессимизма тех, кто не верит в способность нового кабмина на реальные преобразования в стране, однако допускает, что новичкам будет непросто решать кадровые проблемы.

«Потому что им достались довольно инертные аппараты и надо срочно набирать своих людей при условии форс-мажора по задачам, которые ставят президент и премьер. Но у них есть и старшие товарищи, которые остались из прежнего кабинета министром и обладают большим политическим весом и, судя по всему, будут помогать новичкам быстро освоиться», — объяснил политолог.

Дмитрий Солонников допускает, что команду Мишустина ждет реорганизация через год, когда в России пройдут выборы в Госдуму.

«За это время нужно показать свои компетенции, свою востребованность. Это кабинет, который не будет работать долго и может строить планы до 2035 года. У них нет возможности сказать, что сейчас стало хуже, зато потом когда-нибудь будет лучше. У них задача за краткий промежуток времени что-то сделать и позитивно отчитаться», — убежден эксперт.

Алексей Мухин не взялся делать оптимистичные социально-экономические прогнозы: