Обследование пациентов, прибывших из Китая, займет пару дней

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что обследование пациентов из Санкт-Петербурга с подозрением на коронавирус займет несколько дней, в том числе и анализы на наличие нового вируса.

Ранее сообщалось о двух пассажирах прямого рейса из Китая, пожаловавшихся в Пулково на плохое самочувствие. Один из них россиянин, постоянно проживающий в Китае. Обоих с подозрением на ОРВИ госпитализировали в Боткинскую инфекционную больницу, но окончательный диагноз будет известен после проведения всех необходимых анализов.

СМИ сообщают, что в КНР зарегистрированы около 470 случаев заражения коронавирусом, среди них 17 летальных исходов. Все российские аэропорты, принимающие чартеры из Китая, переведены в особый режим: прилетевших из страны проверяют прямо в самолетах на наличие температуры, также они проходят анкетирование на предмет общего самочувствия.