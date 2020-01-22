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Путин предложил обязать муниципалитеты платить за безопасность в школах

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 Путин заверил, что Мединский не останется без работы

Путин заверил, что Мединский не останется без работы
Киев просит о встрече Зеленского с Путиным в Израиле

Киев просит о встрече Зеленского с Путиным в Израиле

 Встреча Путина и Зеленского не запланирована в ходе Всемирного форума Холокоста в Израиле

Встреча Путина и Зеленского не запланирована в ходе Всемирного форума Холокоста в Израиле
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19:30   22 Января 2020
Россия

Обследование пациентов, прибывших из Китая, займет пару дней

Обследование пациентов, прибывших из Китая, займет пару дней

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что обследование пациентов из Санкт-Петербурга с подозрением на коронавирус займет несколько дней, в том числе и анализы на наличие нового вируса.

Ранее сообщалось о двух пассажирах прямого рейса из Китая, пожаловавшихся в Пулково на плохое самочувствие. Один из них россиянин, постоянно проживающий в Китае. Обоих с подозрением на ОРВИ госпитализировали в Боткинскую инфекционную больницу, но окончательный диагноз будет известен после проведения всех необходимых анализов.

СМИ сообщают, что в КНР зарегистрированы около 470 случаев заражения коронавирусом, среди них 17 летальных исходов. Все российские аэропорты, принимающие чартеры из Китая, переведены в особый режим: прилетевших из страны проверяют прямо в самолетах на наличие температуры, также они проходят анкетирование на предмет общего самочувствия.

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Автор: Тимофей Булочкин
#россия #китай #новости #общество #минздрав

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