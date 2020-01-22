Молодежная сборная РФ по хоккею стала чемпионом юношеских Олимпийских игр, разгромив США

В финале хоккейного турнира юношеских Олимпийских игр в Лозанне молодежная сборная РФ разгромила сборную США со счетом 4:0. Таким образом, россияне стали чемпионами юношеской Олимпиады.

Дубль в игре оформил Матвей Мичков (на 2-й и 15-й минутах), также отличились Руслан Газизов (22-я минута) и Вячеслав Малов (36-я). Это первое «золото» молодежной сборной по хоккею на Олимпийских играх. Четыре годы назад россияне завоевали «бронзу», в 2012 году были вторыми.

В матче за третье место между Канадой и Финляндией победили канадцы со счетом 4:2.

Благодаря победе хоккеистов, российская сборная впервые в истории заняла первое место в неофициальном медальном зачете Игр.