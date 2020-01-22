Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин предложил обязать муниципалитеты платить за безопасность в школах

Путин предложил обязать муниципалитеты платить за безопасность в школах

 Путин заверил, что Мединский не останется без работы

Путин заверил, что Мединский не останется без работы
Киев просит о встрече Зеленского с Путиным в Израиле

Киев просит о встрече Зеленского с Путиным в Израиле

 Встреча Путина и Зеленского не запланирована в ходе Всемирного форума Холокоста в Израиле

Встреча Путина и Зеленского не запланирована в ходе Всемирного форума Холокоста в Израиле
Украина нацелилась в Евросоюз на место Великобритании

Украина нацелилась в Евросоюз на место Великобритании

Молодежная сборная РФ по хоккею стала чемпионом юношеских Олимпийских игр, разгромив США

Молодежная сборная РФ по хоккею стала чемпионом юношеских Олимпийских игр, разгромив США
Путин предложил обязать муниципалитеты платить за безопасность в школах

Путин предложил обязать муниципалитеты платить за безопасность в школах

 Путин заверил, что Мединский не останется без работы

Путин заверил, что Мединский не останется без работы
Киев просит о встрече Зеленского с Путиным в Израиле

Киев просит о встрече Зеленского с Путиным в Израиле

 Встреча Путина и Зеленского не запланирована в ходе Всемирного форума Холокоста в Израиле

Встреча Путина и Зеленского не запланирована в ходе Всемирного форума Холокоста в Израиле
Украина нацелилась в Евросоюз на место Великобритании

Украина нацелилась в Евросоюз на место Великобритании

Молодежная сборная РФ по хоккею стала чемпионом юношеских Олимпийских игр, разгромив США

Молодежная сборная РФ по хоккею стала чемпионом юношеских Олимпийских игр, разгромив США
19:11   22 Января 2020
Россия

Путин пошутил о Кудрине и его познаниях в искусстве

Путин пошутил о Кудрине и его познаниях в искусстве

Российский президент Владимир Путин во время встречи со студентами пошутил о главе Счетной палаты Алексее Кудрине и его познаниях в искусстве.

Во время разговора со студенткой факультета свободных искусств и наук СПбГУ президент поинтересовался, кто занимает должность декана этого факультета. Студентка ответила, что его возглавляет Кудрин.

«Кудрин? А что он понимает в искусстве? Шучу я, шучу, а то обидится. Алексей Леонидович всё понимает, во всех науках. Корифей», — заявил Путин.

Напомним, ранее президент пошутил об улучшении демографии в России: до этого в своем послании Федеральному собранию он объявил о новом порядке выдачи материнского капитала и ежемесячной финансовой помощи семьям с детьми.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Тимофей Булочкин
#россия #путин #политика #новости #общество

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...