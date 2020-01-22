Путин пошутил о Кудрине и его познаниях в искусстве

Российский президент Владимир Путин во время встречи со студентами пошутил о главе Счетной палаты Алексее Кудрине и его познаниях в искусстве.

Во время разговора со студенткой факультета свободных искусств и наук СПбГУ президент поинтересовался, кто занимает должность декана этого факультета. Студентка ответила, что его возглавляет Кудрин.

«Кудрин? А что он понимает в искусстве? Шучу я, шучу, а то обидится. Алексей Леонидович всё понимает, во всех науках. Корифей», — заявил Путин.

Путин - студентке СПБГУ направления «Свободные искусства и науки»: А кто у вас декан? Кудрин? А что он понимает в искусстве? Шучу! А то обидится. Он во всех науках понимает. Корифей! pic.twitter.com/QXh6iSLFqq — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 22 января 2020 г.

Напомним, ранее президент пошутил об улучшении демографии в России: до этого в своем послании Федеральному собранию он объявил о новом порядке выдачи материнского капитала и ежемесячной финансовой помощи семьям с детьми.