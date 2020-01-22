Глава МВФ призналась, что у ее племянницы украинские корни

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева обратилась к украинскому премьер-министру Алексею Гончаруку на русском языке на конференции в Давосе, но затем отметила, что не все на Украине любят русский язык.

«Очень приятно», – сказала Георгиева по-русски, пожимая руку Гончаруку. «Взаимно» ответил ей Гончарук также по-русски.

В то же время, беседа проходила на английском языке. Георгиева призналась, что не говорит по-украински, зато рассказала, у ее племянницы украинские корни.

«Я знаю, что для некоторых людей на Украине русский язык не предпочтителен. Но я, к сожалению, не говорю на украинском. А вот моя племянница говорит, потому что жена моего брата (мать племянницы – ред.) из Харькова», — сказала она.

С 21 по 24 января в Давосе проходит юбилейный 50-й Всемирный экономический форум.

В нем примут участие 3000 участников со всего мира из 117 стран, включая 53 главы государств и правительств. Среди ведущих политических лидеров называются президент США Дональд Трамп, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Украины Владимир Зеленский, итальянский премьер Джузеппе Конте, а также председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и другие. Россию на форуме представит глава Минэкономразвития Максим Орешкин.