Госпитализированному из Пулково жителю Китая еще не поставили диагноз

Пассажир, прилетевший из КНР в Санкт-Петербург и пожаловавшийся на плохое самочувствие в аэропорту, еще не обследован — его диагноз пока неизвестен.

Об этом заявил Роспотребнадзор. Ведомство уточнило, что окончательного диагноза у пассажира из Китая, постоянно проживающего там, пока нет. Исходя из симптомов, врачи подозревают ОРВИ, но для постановки диагноза необходимо обследование.

Сегодня главврач петербургской Боткинской инфекционной больницы сообщил о госпитализации двух человек с подозрением на заражение коронавирусом. Пассажиры прибыли прямым рейсом из Китая. Окончательный диагноз будет известен после результатов проведенных анализов. Ранее российские аэропорты, принимающие чартеры из Китая, усилили меры безопасности после распространения в КНР нового типа коронавируса.