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Киев просит о встрече Зеленского с Путиным в Израиле

Киев просит о встрече Зеленского с Путиным в Израиле

 Встреча Путина и Зеленского не запланирована в ходе Всемирного форума Холокоста в Израиле

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18:50   22 Января 2020
Россия

Госпитализированному из Пулково жителю Китая еще не поставили диагноз

Госпитализированному из Пулково жителю Китая еще не поставили диагноз

Пассажир, прилетевший из КНР в Санкт-Петербург и пожаловавшийся на плохое самочувствие в аэропорту, еще не обследован — его диагноз пока неизвестен.

Об этом заявил Роспотребнадзор. Ведомство уточнило, что окончательного диагноза у пассажира из Китая, постоянно проживающего там, пока нет. Исходя из симптомов, врачи подозревают ОРВИ, но для постановки диагноза необходимо обследование.

Сегодня главврач петербургской Боткинской инфекционной больницы сообщил о госпитализации двух человек с подозрением на заражение коронавирусом. Пассажиры прибыли прямым рейсом из Китая. Окончательный диагноз будет известен после результатов проведенных анализов. Ранее российские аэропорты, принимающие чартеры из Китая, усилили меры безопасности после распространения в КНР нового типа коронавируса.

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Автор: Тимофей Булочкин
#россия #здоровье #новости #общество

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