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Меркель и председатель КНР обсудили итоги Берлинской конференции по Ливии

Меркель и председатель КНР обсудили итоги Берлинской конференции по Ливии

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18:42   22 Января 2020
Весь мир

Меркель и председатель КНР обсудили итоги Берлинской конференции по Ливии

Меркель и председатель КНР обсудили итоги Берлинской конференции по Ливии

Канцлер германии Ангела Меркель и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили реализацию итогов Берлинской конференции по Ливии. Пекин обещал дальнейшую поддержку, заявили в кабмине ФРГ.

«Обе стороны обсудили реализацию результатов Берлинской конференции в Ливии 19 января 2020 года: президент Си обещал свою дальнейшую поддержку», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, представители Германии и Китая обсудили политические и экономические отношения между странами и вопросы торговли.

В берлинской конференции по Ливии 19 января приняли участие представители России, США, Турции, Египта, ЕС, ООН и других стран. Кроме того, в конференции приняли участие противоборствующие стороны – глава так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар.

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Автор: Алина Бранцевич
#си цзиньпин #меркель #фрг #китай

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