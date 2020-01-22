Меркель и председатель КНР обсудили итоги Берлинской конференции по Ливии

Канцлер германии Ангела Меркель и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили реализацию итогов Берлинской конференции по Ливии. Пекин обещал дальнейшую поддержку, заявили в кабмине ФРГ.

«Обе стороны обсудили реализацию результатов Берлинской конференции в Ливии 19 января 2020 года: президент Си обещал свою дальнейшую поддержку», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, представители Германии и Китая обсудили политические и экономические отношения между странами и вопросы торговли.

В берлинской конференции по Ливии 19 января приняли участие представители России, США, Турции, Египта, ЕС, ООН и других стран. Кроме того, в конференции приняли участие противоборствующие стороны – глава так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар.