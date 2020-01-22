Трамп заявил, что США взяли коронавирус под полный контроль

Дональд Трамп заявил, что у США есть план борьбы со вспышкой нового вируса из Китая. По словам Трампа, в США прибыл всего один заболевший человек из Китая.

«Это абсолютно не эпидемая. Только один заболевший человек приехал в СШа из Китая. Мы взяли это под полный контроль. Все будет хорошо», – сказал Трамп в интервью телеканалу CNBC.

Трамп, добавил, что доверяет президенту Китая Си Цзиньпину и информации, поступающей из Пекина.

«Я думаю, что Китай тоже хорошо справляется», – добавил Трамп.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что опасность от нового коронавируса, выявленного в Китае, на сегодняшний день остается минимальной и в России уже началась разработка вакцины от нового типа коронавируса из Китая.