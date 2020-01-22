Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Госпитализированному из Пулково жителю Китая еще не поставили диагноз

Госпитализированному из Пулково жителю Китая еще не поставили диагноз

 Володин уличил Bloomberg в фейк-ньюс о досрочных выборах в Госдуму

Володин уличил Bloomberg в фейк-ньюс о досрочных выборах в Госдуму
Киев просит о встрече Зеленского с Путиным в Израиле

Киев просит о встрече Зеленского с Путиным в Израиле

 Встреча Путина и Зеленского не запланирована в ходе Всемирного форума Холокоста в Израиле

Встреча Путина и Зеленского не запланирована в ходе Всемирного форума Холокоста в Израиле
Меркель и председатель КНР обсудили итоги Берлинской конференции по Ливии

Меркель и председатель КНР обсудили итоги Берлинской конференции по Ливии

 Трамп заявил, что США взяли коронавирус под полный контроль

Трамп заявил, что США взяли коронавирус под полный контроль
Госпитализированному из Пулково жителю Китая еще не поставили диагноз

Госпитализированному из Пулково жителю Китая еще не поставили диагноз

 Володин уличил Bloomberg в фейк-ньюс о досрочных выборах в Госдуму

Володин уличил Bloomberg в фейк-ньюс о досрочных выборах в Госдуму
Киев просит о встрече Зеленского с Путиным в Израиле

Киев просит о встрече Зеленского с Путиным в Израиле

 Встреча Путина и Зеленского не запланирована в ходе Всемирного форума Холокоста в Израиле

Встреча Путина и Зеленского не запланирована в ходе Всемирного форума Холокоста в Израиле
Меркель и председатель КНР обсудили итоги Берлинской конференции по Ливии

Меркель и председатель КНР обсудили итоги Берлинской конференции по Ливии

 Трамп заявил, что США взяли коронавирус под полный контроль

Трамп заявил, что США взяли коронавирус под полный контроль
18:29   22 Января 2020
Весь мир

Трамп заявил, что США взяли коронавирус под полный контроль

Трамп заявил, что США взяли коронавирус под полный контроль

Дональд Трамп заявил, что у США есть план борьбы со вспышкой нового вируса из Китая. По словам Трампа, в США прибыл всего один заболевший человек из Китая.

«Это абсолютно не эпидемая. Только один заболевший человек приехал в СШа из Китая. Мы взяли это под полный контроль. Все будет хорошо», – сказал Трамп в интервью телеканалу CNBC.

Трамп, добавил, что доверяет президенту Китая Си Цзиньпину и информации, поступающей из Пекина.

«Я думаю, что Китай тоже хорошо справляется», – добавил Трамп.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что опасность от нового коронавируса, выявленного в Китае, на сегодняшний день остается минимальной и в России уже началась разработка вакцины от нового типа коронавируса из Китая.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алина Бранцевич
#вирус #трамп

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...