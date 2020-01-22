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 Володин уличил Bloomberg в фейк-ньюс о досрочных выборах в Госдуму

Володин уличил Bloomberg в фейк-ньюс о досрочных выборах в Госдуму
Киев просит о встрече Зеленского с Путиным в Израиле

Киев просит о встрече Зеленского с Путиным в Израиле

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18:31   22 Января 2020
Россия

Володин уличил Bloomberg в фейк-ньюс о досрочных выборах в Госдуму

Володин уличил Bloomberg в фейк-ньюс о досрочных выборах в Госдуму

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что опубликованная некоторыми СМИ новость якобы об изменениях в избирательном законодательстве и проведением досрочных выборах в Думу оказалась фейком.

Новость опубликовало американское издание Bloomberg, ранее неоднократно замеченное в фейковых новостях о происходящем в России. В статье со ссылкой на анонимный источник, будто бы близкий к фракции «Единая Россия», сообщается о возможном проведении досрочных парламентских и президентских выборов в РФ. «Разобрались. Оказывается, абсолютно надуманная тема, фейк», — сообщил Володин, цитирует ТАСС.

«Понятно, что Bloomberg — издание, которое с этими вопросами ходило для того, чтобы вмешаться в наши выборы и нести смуту в головах, но ряд наших изданий… Есть стандарты: цифры, факты, два мнения. Где? Где те, кто им это рассказал? Почему не могут назвать?», — раскритиковал Володин действия некоторых российских медиа, распространивших новость.

 Напомним, в декабре Bloomberg было оштрафовано французскими властями на пять миллионов евро за распространение фальшивого пресс-релиза о строительной корпорации, акции которой упали из-за растиражированного изданием фейка.

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Автор: Тимофей Булочкин
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