Путин прибыл в Сочи для встречи со студентами ведущих вузов

Президент России Владимир Путин прибыл в Сочи. В планах у главы государства – посещение образовательного центра «Сириус» и встреча со студентами ведущих вузов страны. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«В преддверии Дня российского студенчества глава государства встретится со студентами ведущих отечественных университетов, показавшими высокие профессиональные и социальные достижения, а также их преподавателями и наставниками», — говорится в сообщении.

По традиции, российский президент ежегодно встречается со студентами 23 января. В прошлом году Путин посетил Московский государственный университет (МГУ).

Цель образовательного центра «Сириус» — выявление и поддержка в развитии одаренных детей, который хорошо проявили себя в спорте, искусстве или науке.