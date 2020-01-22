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Киев просит о встрече Зеленского с Путиным в Израиле

Киев просит о встрече Зеленского с Путиным в Израиле

 Встреча Путина и Зеленского не запланирована в ходе Всемирного форума Холокоста в Израиле

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18:21   22 Января 2020
Россия

Путин прибыл в Сочи для встречи со студентами ведущих вузов

Путин прибыл в Сочи для встречи со студентами ведущих вузов

Президент России Владимир Путин прибыл в Сочи. В планах у главы государства – посещение образовательного центра «Сириус» и встреча со студентами ведущих вузов страны. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«В преддверии Дня российского студенчества глава государства встретится со студентами ведущих отечественных университетов, показавшими высокие профессиональные и социальные достижения, а также их преподавателями и наставниками», — говорится в сообщении.

По традиции, российский президент ежегодно встречается со студентами 23 января. В прошлом году Путин посетил Московский государственный университет (МГУ).

Цель образовательного центра «Сириус» — выявление и поддержка в развитии одаренных детей, который хорошо проявили себя в спорте, искусстве или науке.

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Автор: Роман Самойлов
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