Генеральный директор АстраЗенека в США заявил, что распространение коронавируса сдержали

Генеральный директор АстраЗенека в США Кристоф Франц сообщил, что вспышку коронавируса в Китае «похоже удается сдерживать». Об этом он рассказал телеканалу CNBС.

По словам Франца, распространение вируса в Китае на данный момент сдерживается. Он добавил, что уровень смертности от коронавируса был относительно низким по сравнению с другими вирусами.

«Мы являемся фармацевтической компанией номер один в Китае, у нас работает 16 тысяч человек. <…>Мы очень беспокоимся и будем следить за этим, но действительно похоже, что вирус удается сдерживать в настоящее время», – заявил глава фармацевтического гиганта.

В начале этого месяца в китайском городе Ухань был обнаружен новый штамм коронавируса, вызывающего воспаление легких, при этом китайские власти подтвердили 440 случаев заболевания и девять смертельных случаев.

Должностные лица Всемирной организации здравоохранения соберутся в среду в США, чтобы определить, следует ли объявить вспышку как международную чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения.