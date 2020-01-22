Блокадники, проживающие в Израиле, получат медали к 75-летию Победы в ВОВ

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что все проживающие в Израиле блокадники получат медали в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба губернаторской администрации.

Беглов посетил Израиль в составе российской делегации, где поприсутствует на открытии монумента «Свеча памяти», посвященного героям-защитникам и жителям блокадного Ленинграда. Город выстоял в годы блокады благодаря мужеству защитников и самих ленинградцев, отметил глава Санкт-Петербурга.

«Мы благодарны вашему поколению. Где бы вы ни жили, вы все для нас – родные и близкие люди», — заявил губернатор в ходе своего визита в Израиль.

Ранее президент РФ Владимио Путин заявил о намерении открыть центр памяти Великой отечественной войны в Санкт-Петербурге, чтобы «заткнуть рот» тем, кто переделывает историю на свой лад.