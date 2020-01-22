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 Володин уличил Bloomberg в фейк-ньюс о досрочных выборах в Госдуму

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Киев просит о встрече Зеленского с Путиным в Израиле

Киев просит о встрече Зеленского с Путиным в Израиле

 Встреча Путина и Зеленского не запланирована в ходе Всемирного форума Холокоста в Израиле

Встреча Путина и Зеленского не запланирована в ходе Всемирного форума Холокоста в Израиле
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18:10   22 Января 2020
Россия

Блокадники, проживающие в Израиле, получат медали к 75-летию Победы в ВОВ

Блокадники, проживающие в Израиле, получат медали к 75-летию Победы в ВОВ

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что все проживающие в Израиле блокадники получат медали в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба губернаторской администрации.

Беглов посетил Израиль в составе российской делегации, где поприсутствует на открытии монумента «Свеча памяти», посвященного героям-защитникам и жителям блокадного Ленинграда. Город выстоял в годы блокады благодаря мужеству защитников и самих ленинградцев, отметил глава Санкт-Петербурга.

«Мы благодарны вашему поколению. Где бы вы ни жили, вы все для нас – родные и близкие люди», — заявил губернатор в ходе своего визита в Израиль.

Ранее президент РФ Владимио Путин заявил о намерении открыть центр памяти Великой отечественной войны в Санкт-Петербурге, чтобы «заткнуть рот» тем, кто переделывает историю на свой лад.

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Автор: Тимофей Булочкин
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