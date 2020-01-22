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17:57   22 Января 2020
Россия

Два человека госпитализированы в Петербурге с подозрением на коронавирус

Два человека госпитализированы в Петербурге с подозрением на коронавирус

Главврач Боткинской больницы в Санкт-Петербурге заявил о госпитализации двух человек с подозрением на заражение новым типом коронавируса. Об этом сообщает «Телеканал 78».

Случай заражения коронавирусом не подтвержден, оба человека госпитализированы и изолированы в целях безопасности.

Госпитализированные прибыли в Санкт-Петербург из Китая, один из них проживает там на постоянной основе. Он обратился в медицинскую службу аэропорта добровольно с жалобой на высокую температуру. Первичный диагноз – ОРВИ. 

Окончательный диагноз будет поставлен после того, как станут известны результаты анализов.

Ранее Роспотребнадзор сообщал, что на всех пунктах пропуска в России усилен санитарно-карантинный контроль, у прибывающих из Азии дистанционно измеряют температуру тела. 

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Автор: Роман Самойлов
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