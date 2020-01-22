Госсекретарь США Майкл Помпео посетит Украину 31 января, сообщает интернет-портал BuzzFeed со ссылкой на источники в дипломатическом ведомстве США.

Сообщается, что в ходе визита Помпео встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Это будет их первая встреча с момента начала процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.

Ранее Помпео отложил визит на Украину из-за из-за обострения ситуации в Ираке. Кроме Украины, госсекретарь СШа плаинировал посетить Белоруссию, Качахстан, Узбекистан и Кипр с 3 по 7 января.

Продедуру импичмента Трампа запустила Палата представителей в сентябре 2019 года. Причиной стал телефонный разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого президент США призывал Киев помочь ему баллотироваться в президенты на второй срок. Демократы утвердили две статьи обвинения, которые уже официально представили в Сенате.