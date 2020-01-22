Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Госпитализированному из Пулково жителю Китая еще не поставили диагноз

Госпитализированному из Пулково жителю Китая еще не поставили диагноз

 Володин уличил Bloomberg в фейк-ньюс о досрочных выборах в Госдуму

Володин уличил Bloomberg в фейк-ньюс о досрочных выборах в Госдуму
Киев просит о встрече Зеленского с Путиным в Израиле

Киев просит о встрече Зеленского с Путиным в Израиле

 Встреча Путина и Зеленского не запланирована в ходе Всемирного форума Холокоста в Израиле

Встреча Путина и Зеленского не запланирована в ходе Всемирного форума Холокоста в Израиле
Меркель и председатель КНР обсудили итоги Берлинской конференции по Ливии

Меркель и председатель КНР обсудили итоги Берлинской конференции по Ливии

 Трамп заявил, что США взяли коронавирус под полный контроль

Трамп заявил, что США взяли коронавирус под полный контроль
Госпитализированному из Пулково жителю Китая еще не поставили диагноз

Госпитализированному из Пулково жителю Китая еще не поставили диагноз

 Володин уличил Bloomberg в фейк-ньюс о досрочных выборах в Госдуму

Володин уличил Bloomberg в фейк-ньюс о досрочных выборах в Госдуму
Киев просит о встрече Зеленского с Путиным в Израиле

Киев просит о встрече Зеленского с Путиным в Израиле

 Встреча Путина и Зеленского не запланирована в ходе Всемирного форума Холокоста в Израиле

Встреча Путина и Зеленского не запланирована в ходе Всемирного форума Холокоста в Израиле
Меркель и председатель КНР обсудили итоги Берлинской конференции по Ливии

Меркель и председатель КНР обсудили итоги Берлинской конференции по Ливии

 Трамп заявил, что США взяли коронавирус под полный контроль

Трамп заявил, что США взяли коронавирус под полный контроль
17:52   22 Января 2020
Весь мир

Помпео посетит Украину 31 января

Помпео посетит Украину 31 января

 

 

Госсекретарь США Майкл Помпео посетит Украину 31 января, сообщает интернет-портал BuzzFeed со ссылкой на источники в дипломатическом ведомстве США.

Сообщается, что в ходе визита Помпео встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Это будет их первая встреча с момента начала процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.

Ранее Помпео отложил визит на Украину из-за из-за обострения ситуации в Ираке. Кроме Украины, госсекретарь СШа плаинировал посетить Белоруссию, Качахстан, Узбекистан и Кипр с 3 по 7 января.

Продедуру импичмента Трампа запустила Палата представителей в сентябре 2019 года. Причиной стал телефонный разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого президент США призывал Киев помочь ему баллотироваться в президенты на второй срок. Демократы утвердили две статьи обвинения, которые уже официально представили в Сенате.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алина Бранцевич
#украина #трамп #помпео #зеленский

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...