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 Встреча Путина и Зеленского не запланирована в ходе Всемирного форума Холокоста в Израиле

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17:37   22 Января 2020
Весь мир

Число погибших в Китае от нового типа коронавируса увеличилось до 17

Число погибших в Китае от нового типа коронавируса увеличилось до 17

Число погибших от нового типа коронавируса 2019-nCoV увеличилось до 17 человек. Об этом заявил глава комитета по делам здравоохранения провинции Хубэй Ян Юньянь.

«По данным на 20:00 по местному времени (15:00 по Москве) количество инфицированных в провинции Хубэй составило 444, 17 человек умерли», — сообщил Юньянь.

Китайские специалисты выявили новый вирус 7 января 2020 года. Ранее власти Китая проинформировали офис Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке заболевания в Ухане.

Главные симптомы пневмонии – высокая температура и сильный кашель. Большинство случаев заражения были так или иначе связаны с уже закрытым морским рынком, на котором продавались морепродукты из Южного Китая. Большинство лиц, заразившихся новым типом пневмонии – мужского пола.

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Автор: Роман Самойлов
#вирус #погибшие #китай #заболевание #пневмония

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