Трамп назвал компанию Boeing разочаровывающей из-за двух авиакатастроф в 2019 году

Президент США Дональд Трамп разочааровался в компании Boeing из-за двух авиакатастроф, связанных с этими самолетами. Об этом Трамп рассказал телеканалу CNBN.

«Очень разочаровывающая компания. Это была одна из величайших компаний мира еще, скажем, год назад, и вдруг всё это произошло», — сказал Трамп.

Полеты самолетов Boeing 737 MАX приостановись во всем мире в марте 2019 года после двух авиакатастроф. В марте при крушении самолета этой модели авиакомпании Ethiopian Airlines погибли 157 человек. В октябре 2018-го разбился 737 MAX индонезийской компании Lion Air. Жертвами этой авиакатастрофы стали 189 человек.

21 января авиастроительный концерн объявил, что планирует вернуть в эксплуатацию самолеты 737 MAX в середине 2020 года.