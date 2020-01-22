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17:24   22 Января 2020
Россия

Руководителя ячейки «свидетелей Иеговы» задержали в Мурманске

Руководителя ячейки «свидетелей Иеговы» задержали в Мурманске

Сотрудники правоохранительных органов Мурманска задержали руководителя ячейки «свидетелей Иеговы» — запрещенного в России религиозного объединения. Об этом сообщает пресс-служба областного следственного управления СК РФ.

«22 января 2020 года в Мурманске задержан 40-летний руководитель местной религиозной организации «свидетелей Иеговы «Центральная, Мурманск», — говорится в сообщении ведомства.

В конце прошлого года против задержанного было возбуждено уголовное дело по статье 282.2 УК РФ – организация деятельности религиозного объединения, в отношении которого судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации в связи с осуществлением экстремистской деятельности.

Ячейка была выявлена в декабре 2019 года. Следователи провели обыск сразу по пяти адресам и изъяли электронные носители информации и литературу. Тогда же были установлены лица, причастные к деятельности «свидетелей Иеговы».

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Автор: Роман Самойлов
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