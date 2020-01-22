Лавров встретился с министром иностранных дел Белоруссии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с белорусским коллегой Владимиром Макеем: речь шла о развитии союзнических отношений и сотрудничества, сообщила пресс-служба МИД РФ.

«Стороны обсудили актуальные вопросы российско-белорусского сотрудничества, взаимодействия внешнеполитических ведомств и дальнейшего развития союзнических отношений России и Беларуси», — сообщили в министерстве.

Ранее сообщалось, что Москва и Минск намерены до конца января договориться об условиях транзита российской нефти. На одной из последних встреч «Минэнерго», «Транснефти», а также белорусских «Белнефтехим» и «Гомельтранснефть Дружба» у сторон были разногласия в позициях по тарифам. В Министерства антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии отмечали, что у российской стороны были вопросы касательно расчетов, которые необходимо уточнить на новой встрече.

Сегодня стало известно, что госсекретарь США Майк Помпео посетит с визитом Минск 1 февраля — это первый визит американского госсекретаря в Белоруссию за всю историю отношений двух стран.