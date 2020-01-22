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 Володин уличил Bloomberg в фейк-ньюс о досрочных выборах в Госдуму

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Киев просит о встрече Зеленского с Путиным в Израиле

Киев просит о встрече Зеленского с Путиным в Израиле

 Встреча Путина и Зеленского не запланирована в ходе Всемирного форума Холокоста в Израиле

Встреча Путина и Зеленского не запланирована в ходе Всемирного форума Холокоста в Израиле
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17:20   22 Января 2020
Весь мир

Макрон притворился фотографом на встрече президентов Израиля и Кипра в Иерусалиме

Макрон притворился фотографом на встрече президентов Израиля и Кипра в Иерусалиме

Президент Франции Эммануэль Макрон притворился фотографом на встрече коллег из Израиля и Кипра в Иерусалиме. Макрона рассекретили и засняли на видео, а президент Израиля Реувен Ривлин выложил видео у себя в Facebook.

«Президент Макрон увидел, насколько интенсивной была наша дипломатическая деятельность, и приложил руку к документированию этого события», — написал Ривлин. 

Ривлин добавил, что у Макрона настоящий талант и выложил сделанное им фото в комментариях.

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Автор: Алина Бранцевич
#макрон #иерусалим #ривлин

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