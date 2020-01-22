Макрон притворился фотографом на встрече президентов Израиля и Кипра в Иерусалиме

Президент Франции Эммануэль Макрон притворился фотографом на встрече коллег из Израиля и Кипра в Иерусалиме. Макрона рассекретили и засняли на видео, а президент Израиля Реувен Ривлин выложил видео у себя в Facebook.

«Президент Макрон увидел, насколько интенсивной была наша дипломатическая деятельность, и приложил руку к документированию этого события», — написал Ривлин.

Ривлин добавил, что у Макрона настоящий талант и выложил сделанное им фото в комментариях.