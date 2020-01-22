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Петербуржец решил продать подарок Путина за 22 миллиона рублей

Петербуржец решил продать подарок Путина за 22 миллиона рублей

Путин сократил визит в Израиль из-за отставки правительства

Путин сократил визит в Израиль из-за отставки правительства
Киев просит о встрече Зеленского с Путиным в Израиле

Киев просит о встрече Зеленского с Путиным в Израиле

 Встреча Путина и Зеленского не запланирована в ходе Всемирного форума Холокоста в Израиле

Встреча Путина и Зеленского не запланирована в ходе Всемирного форума Холокоста в Израиле
Макрон притворился фотографом на встрече президентов Израиля и Кипра в Иерусалиме

Макрон притворился фотографом на встрече президентов Израиля и Кипра в Иерусалиме

 ПНС продолжит сотрудничать с Турцией, игнорируя недовольство ливийцев

ПНС продолжит сотрудничать с Турцией, игнорируя недовольство ливийцев
17:12   22 Января 2020
Весь мир

Непогода в Испании унесла жизни восьми человек

Непогода в Испании унесла жизни восьми человек

Сильная непогода в Испании стала причиной гибели не менее восьми человек. Телеканал «24 Horas» сообщает о сильных порывах ветра, дождях и снегопаде в регионе.

Из-за стихии несколько человек пропали без вести, десятки человек пострадали. Одной из жертв суровых погодных условий стал гражданин Украины, его тело было обнаружено в автономном сообществе Валенсия.

Ранее метеорологическое агентство Испании сообщало о непогоде во многих провинциях королевства. Из-за бури закрыли морские порты, многие дороги оказались перекрыты, отменены занятия в школах.

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Автор: Роман Самойлов
#жертвы #испания #стихия #непогода #буря

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