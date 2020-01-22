Непогода в Испании унесла жизни восьми человек

Сильная непогода в Испании стала причиной гибели не менее восьми человек. Телеканал «24 Horas» сообщает о сильных порывах ветра, дождях и снегопаде в регионе.

Из-за стихии несколько человек пропали без вести, десятки человек пострадали. Одной из жертв суровых погодных условий стал гражданин Украины, его тело было обнаружено в автономном сообществе Валенсия.

Ранее метеорологическое агентство Испании сообщало о непогоде во многих провинциях королевства. Из-за бури закрыли морские порты, многие дороги оказались перекрыты, отменены занятия в школах.