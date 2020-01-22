Путин пошутил об улучшении рождаемости в России

Российский лидер Владимир Путин пошутил об «улучшении демографии» во время встречи с представителями общественных организаций в Липецкой области. Об этом стало известно в среду, 22 января.

Участница мероприятия начала в шутку рассказывать, что президент немного «переборщил» с мерами по решению демографических проблем. Она уточнила, что во время работы ей позвонил муж и предложил скорее «улучшать демографию».

«Не мог дотерпеть, дождаться. Молодец», — пошутил глава государства.

Ранее Путин выступил с посланием Федеральному собранию, в котором рассказал о новых мерах социальной поддержки. Так, материнский капитал в России будет выдаваться уже при рождении первенца. Кроме этого, глава государства заявил о ежемесячной помощи для семей с детьми, чьи доходы не превышают прожиточного минимума на человека.