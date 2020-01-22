Киев просит о встрече Зеленского с Путиным в Израиле

Киев официально запросил встречу президента Украины Владимира Зеленского с главой РФ Владимиром Путиным в ходе его визита в Израиль, сообщает Кремль.

В четверг, 23 января Путин примет участие в международной конференции по Холокосту в Израиле, которая посвящена 75-й годовщине освобождения Освенцим-Биркенау. Ожидается, что мероприятие посетят лидеры 40 стран. Никаких двусторонних встреч у Владимира Путина не запланировано – программа конференции слишком насыщенная, сообщает помощник президента Юрий Ушаков.

Политик отмечает, что «из-за плотного графика продолжительные контакты вряд ли возможны». Однако, российская сторона пока не дала официальный отказ. По мнению Ушакова, может произойти «общение на ногах» между лидерами России и Украины.