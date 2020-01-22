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Петербуржец решил продать подарок Путина за 22 миллиона рублей

Петербуржец решил продать подарок Путина за 22 миллиона рублей

Путин сократил визит в Израиль из-за отставки правительства

Путин сократил визит в Израиль из-за отставки правительства
Киев просит о встрече Зеленского с Путиным в Израиле

Киев просит о встрече Зеленского с Путиным в Израиле

 Встреча Путина и Зеленского не запланирована в ходе Всемирного форума Холокоста в Израиле

Встреча Путина и Зеленского не запланирована в ходе Всемирного форума Холокоста в Израиле
Макрон притворился фотографом на встрече президентов Израиля и Кипра в Иерусалиме

Макрон притворился фотографом на встрече президентов Израиля и Кипра в Иерусалиме

 ПНС продолжит сотрудничать с Турцией, игнорируя недовольство ливийцев

ПНС продолжит сотрудничать с Турцией, игнорируя недовольство ливийцев
16:51   22 Января 2020
Ближнее зарубежье

Киев просит о встрече Зеленского с Путиным в Израиле

Киев просит о встрече Зеленского с Путиным в Израиле

Киев официально запросил встречу президента Украины Владимира Зеленского с главой РФ Владимиром Путиным в ходе его визита в Израиль, сообщает Кремль.

В четверг, 23 января Путин примет участие в международной конференции по Холокосту в Израиле, которая посвящена 75-й годовщине освобождения Освенцим-Биркенау. Ожидается, что мероприятие посетят лидеры 40 стран. Никаких двусторонних встреч у Владимира Путина не запланировано – программа конференции слишком насыщенная, сообщает помощник президента Юрий Ушаков.

Политик отмечает, что «из-за плотного графика продолжительные контакты вряд ли возможны». Однако, российская сторона пока не дала официальный отказ. По мнению Ушакова, может произойти «общение на ногах» между лидерами России и Украины.

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Автор: Роман Самойлов
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