Ушаков сообщил, что сроки визита Хафтара в Москву еще не известны

Командующий ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар прислал письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором подтвердил свой визит в Москву. Сроки визита пока не известны, сообщил помощник Путина Юрий Ушаков.

"Пока конкретных сведений на этот счет нет", - сказал Ушаков журналистам.

Ушаков напомнил, что Хафтар предупредил о своем визите в Москву еще до Берлинской конференции по Ливии, которая прошла 19 января. По словам Ушакова, фельдмаршал в письме отметил роль России в урегулировании конфликта в Ливии и поблагодарил за организацию и проведение переговоров в Москве.

По инициативе России в Ливии с 12 января действует режим прекращения огня. 13 января в Москве прошли переговоры, где стороны закрепили режим тишины на бессрочной основе. России удалось впервые усадить за стол переговоров противоборствующие стороны – главу так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа и главу ЛНА Хафтара. В берлинской конференции по Ливии 19 января приняли участие представители России, США, Турции, Египта, ЕС, ООН и других стран, а также Саррадж и Хафтар.